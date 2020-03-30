Волгоград опустел из-за оставшихся дома горожан





Привычные для первого рабочего дня недели картины сегодня кардинально поменялись. Корреспонденты ИА «Высота 102» проехали по улицам города и убедились – многие действительно остались дома. Общественный транспорт ездит практически пустым, на рынках – одинокие продавцы и покупатели, на дорогах совсем мало машин.





На набережной можно встретить только хозяев, выгуливающих домашних питомцев, и одиноких спортсменов. Редкие прохожие передвигаются в масках, а некоторые – и в резиновых перчатках.

Практически нет покупателей в продуктовых магазинах.





Напомним, эта неделя в России объявлена нерабочей. Сделано это в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В Волгоградской области с 28 марта закрылись кафе, рестораны, бани, парикмахерские, торговые центры, парки и стоматологии. Жителей региона старше 65 лет просят оставаться дома.























































