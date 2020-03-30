Здравоохранение

Медучреждениям Волгоградской области определили приоритеты

Здравоохранение 30.03.2020 09:58
0
30.03.2020 09:58


На этой неделе в стоматологиях Волгоградской области по-прежнему можно получить помощь ортодонта, стоматолога и хирурга по экстренным случаям, таким как острая боль. Плановые приемы переносятся. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в обычных поликлиниках также продолжится неотложный прием по заболеваниям. 
В приоритете - оказание первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела и респираторными симптомами , в первую очередь лицам старше 60 лет. Временно не отменены диспансеризация, профессиональные осмотры.
Все службы, оказывающие экстренную помощь - «неотложка», стационары работают в обычном режиме.
Напомним , с 28 марта по 5 апреля в Волгоградской области распоряжением губернатора введены дополнительные упреждающие меры по обеспечению по безопасности жителей в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
29.03.2020 14:41
Здравоохранение 29.03.2020 14:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2020 14:11
Здравоохранение 29.03.2020 14:11
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
28.03.2020 14:45
Здравоохранение 28.03.2020 14:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.03.2020 12:07
Здравоохранение 28.03.2020 12:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.03.2020 16:10
Здравоохранение 27.03.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.03.2020 12:08
Здравоохранение 27.03.2020 12:08
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.03.2020 12:28
Здравоохранение 26.03.2020 12:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.03.2020 10:51
Здравоохранение 26.03.2020 10:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2020 14:45
Здравоохранение 25.03.2020 14:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2020 13:32
Здравоохранение 25.03.2020 13:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2020 10:46
Здравоохранение 25.03.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2020 17:34
Здравоохранение 24.03.2020 17:34
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2020 09:49
Здравоохранение 24.03.2020 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
23.03.2020 08:48
Здравоохранение 23.03.2020 08:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.03.2020 17:08
Здравоохранение 22.03.2020 17:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:35
Под Волгоградом пьяная езда обернулась для водителя годом строгого режимаСмотреть фотографии
12:18
Рабочим задолжали за реконструкцию "Родины-матери" в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
Олег Савченко стал «костью в горле» оппозиции за отстаивание традиционных семейных ценностейСмотреть фотографии
12:06
Волгоград опустел из-за оставшихся дома горожанСмотреть фотографии
11:59
В три раза увеличилось количество находящихся под наблюдением жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде пойму реки Царица могут оборудовать для гонок дроновСмотреть фотографии
11:24
В Волжском десятки домов остались без УК в разгар пандемииСмотреть фотографии
11:10
Волгоградское УФАС признало плохой рекламу «Хочу тебя»Смотреть фотографии
10:53
В Волгограде оставили одну «рабочую» электричкуСмотреть фотографии
10:48
«Вчера была война?»: волгоградец показал чиновникам, во что превратился Тракторозаводский районСмотреть фотографии
10:34
Судебные приставы Волгоградской области наладили связь с гражданами при помощи переносных ящиковСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде омолодят «пожилую» школуСмотреть фотографии
09:58
Медучреждениям Волгоградской области определили приоритетыСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области перевернулась иномарка с компанией молодежи: погибла девушкаСмотреть фотографии
09:32
ПСБ запускает программу поддержки для малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
20:36
Умер Почетный гражданин Волгограда Юрий БондаревСмотреть фотографии
18:58
Сильный ветер устроил сложный пожар в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:41
Волгоградец требовал с чиновников 600 триллионов за плохое лечениеСмотреть фотографии
16:59
«Карантин – это не конец света»: как волгоградцы переживают пандемию в разных странахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Объявлена дата похорон председателя волгоградского реготделения ДОСААФСмотреть фотографии
15:12
В Волгоградской области чиновники отменили дорогостоящую закупкуСмотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области хотят запретить подсаживать детей на энергетикиСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде растет число госпитализированных с подозрением на COVID-19Смотреть фотографии
12:39
В центре Волгограда хлебный фургон взрезался в столб (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Стремительный рост: в Москве больше 1 тыс человек заболели коронавирусомСмотреть фотографии
11:11
Скончался председатель Волгоградского отделения ДОСААФ Сергей ЗабедновСмотреть фотографии
09:43
«КамАЗ» и «ЗИЛ» протаранили водители легковушек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде выставили на торги имущество тракторного завода-банкротаСмотреть фотографии
18:42
Границы на замке: Россия уходит на самоизоляциюСмотреть фотографии
18:34
Особенности домашнего режима: волгоградцы уходят на «длинные выходные»Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 