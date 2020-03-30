Медучреждениям Волгоградской области определили приоритеты

Здравоохранение 30.03.2020 09:58
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30.03.2020 09:58
На этой неделе в стоматологиях Волгоградской области по-прежнему можно получить помощь ортодонта, стоматолога и хирурга по экстренным случаям, таким как острая боль. Плановые приемы переносятся. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в обычных поликлиниках также продолжится неотложный прием по заболеваниям.
В приоритете - оказание первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела и респираторными симптомами , в первую очередь лицам старше 60 лет. Временно не отменены диспансеризация, профессиональные осмотры.
Все службы, оказывающие экстренную помощь - «неотложка», стационары работают в обычном режиме.
Напомним , с 28 марта по 5 апреля в Волгоградской области распоряжением губернатора введены дополнительные упреждающие меры по обеспечению по безопасности жителей в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
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