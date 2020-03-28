В Волгоградской области ликвидируют очаг бешенства

Общество 28.03.2020 09:29
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28.03.2020 09:29
В хуторе Буерак-Поповский Серафимовичского района Волгоградской области ликвидируют вспышку бешенства. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии, очагом бешенства стало домовладение хутора, где заболело одно из домашних животных. В связи с угрозой распространения бешенства вводится комплекс мероприятий, в том числе наблюдение за всеми домашними животными, уничтожение зараженных животных и утилизация их трупов на специальных площадках, вакцинация здоровых животных, а также проведение разъяснительной работы среди населения.
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