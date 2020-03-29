В Волгоградской области чиновники отменили дорогостоящую закупку

Общество 29.03.2020 15:12
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29.03.2020 15:12
Отменен открытый конкурс на проектирование крытого футбольного манежа в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принято заказчиком – ГКУ «Управление капитального строительства». Причина отмены закупки с начальной стоимостью контракта в 14 миллионов рублей в официальном извещении учреждения не указывается. Однако ранее в адрес ГКУ был отправлен запрос, в котором один из потенциальных участников конкурса просил внести изменения в документацию на основании того, что срок проектирования в три месяца с учетом прохождения государственной экспертизы проектной документации заведомо занижен. Однако руководитель учреждения Е.Панкин отказался это сделать. Он обосновал свой отказ тем, что заказчик направлял запросы в организации, осуществляющие планируемые к закупке услуги. И эти организации указывали срок проектирования, включая период прохождения экспертизы, который и был установлен в документации. Но в конечном итоге закупка была все же отменена.
Между тем, волгоградский активист Евгений Кочегин потребовал от чиновников отказаться от дорогостоящих закупок, а сэкономленные средства направить на оснащение больниц, приобретение препаратов для отражения атаки коронавируса.
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