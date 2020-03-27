Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика





Президент МТС Алексей Корня в открытом письме абонентам, которое размещено на официальном сайте компании, перечислил ряд мер, которые оператор принял для того, чтобы в условиях вынужденной или добровольной самоизоляции абоненты могли пользоваться привычными сервисами. Об этом ИА Высота 102 сообщила пресс-служба компании.

Президент МТС Алексей Корня призвал пользователей к осознанному обращению с контентом в интернете в связи с возросшей из-за массового перехода на удаленную работу нагрузкой на сети операторов связи, следует из текста обращения.

«Я со своей стороны также хотел бы призвать вас к осознанному обращению с контентом в сети. Это не значит, что вам нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Я говорю о том, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но "тяжелых" по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов», — говорит Корня в обращении. Глава МТС пояснил, что когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов.

Он отмечает, что сети передачи данных — стратегически важная инфраструктура. И, несмотря на то, что компания непрерывно продолжает работу по её умощнению в ожидании непропорционального роста объема трафика, пропускная способность сетей – это физически ограниченный ресурс. При этом Корня заявил, что компании удаётся поддерживать самые высокие стандарты качества сети.

«И мы продолжаем мониторить ситуацию и готовы немедленно перенастраивать сеть в соответствии с особенностями потребления», — говорится в обращении.

Ранее аналитики МТС зафиксировали значительный рост количества подключений к домашнему интернету в связи с массовым переходом на удаленную работу из-за распространения коронавируса. Трафик увеличился на 30%.



