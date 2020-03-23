Житель Волжского разозлился на сравнение с дьяволом и убил

Расследования 23.03.2020 19:12
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23.03.2020 19:12
В колонию особого режима на 13 лет отправится 46-летний житель Волжского Дмитрий Чадин за убийство своей знакомой за то, что она назвала его дьяволом. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, апелляционная инстанция оставила жалобу Чадина и его адвоката, которые посчитали этот приговор суровым, без удовлетворения. Он вступил в законную силу.
Ранее судом первой инстанции было установлено, что Чадин совершил убийство в ночь на 1 октября 2019 года. Он встретил свою знакомую 1988 года рождения. Она пошла к нему в гости добровольно, не пила. Между Чадиным, который был в состоянии алкогольного опьянения, и его гостьей произошел конфликт на религиозной почве. Девушка сказала, что ему необходимо сходить с ней в церковь, и назвала его дьяволом. Разозлившись, он избил знакомую, а потом задушил.
Подсудимый вину признал полностью. По заключению экспертов, Чадин в момент совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы, покушение на убийство, разбой и применение насилия в отношении представителя власти.
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