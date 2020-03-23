В волгоградских храмах молятся против коронавируса





В храмах Волгоградской епархии РПЦ в связи с угрозой распространения коронавируса приступили к чтению специальных прошений и молитв, утвержденных Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Как сообщили ИА "Высота 102" в епархии, накануне в храме святого праведного Феодора Ушакова в Волгограде после божественной литургии был совершен молебен с чтением специальных прошений и молитв против эпидемии. По окончании богослужения состоялся крестный ход по аллее Федора Ушакова.





Накануне молитвы против коронавируса читали и в других храмах Волгограда. Священнослужители в своих обращениях к прихожанам призывали не бояться коронавируса, больше молиться и относиться ответственно к своему здоровью и здоровью окружающих, придерживаться рекомендации врачей.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Впервые они были прочитаны за Патриаршим богослужением в воскресенье, 22 марта.



