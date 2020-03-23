Парадом по пандемии: в Волгограде начали готовиться к 75-летию празднования Победы





Введенные в Волгограде ограничения, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, пока не повлияли на планы по проведению праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», в администрации Волгограда утверждена программа празднования этой даты. В перечне – 179 мероприятий, которые должны пройти во всех районах города. Некоторые стартуют уже в апреле, например, форум юных интернационалистов. Планируется проведение массовых мероприятий, таких, как конкурсы песен, смотры строя и песни, спортивные соревнования, парад кадетов, караоке «Песни победы». В рамках празднования состоятся также торжественные приемы главой города официальных делегаций.

Главные события состоятся 9 мая. Впервые в городе-герое парад, в котором по традиции примут участие части Волгоградского гарнизона, пройдет на Набережной им. 62-ой армии. Запланирован и праздничный фейерверк. По Волгограду пройдут также ожидаемо многолюдные колонны "Бессмертного полка".

Напомним, в настоящее время в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции: учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения, ограничен прием граждан в органах власти, скорректирована работа судов и т.д.



