Набитый икрой щуки грузовик задержали под Волгоградом





Полицейские задержали в Светлоярском районе грузовик, перевозивший около 350 килограммов щучьей икры без ветеринарно-сопроводительных документов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, сотрудники сводного отряда остановили на посту ДПС "Чапурниковский" малотоннажный грузовик "Mitsubishi" под управлением 25-летнего астраханца.





В машине была обнаружена расфасованная в стеклянные банки икра. Подтвердить легальность и безопасность груза мужчина не смог. По данному факту проводится проверка, перевозимая продукция изъята до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в регионе с 13 марта в целях предупреждения и пресечения преступных посягательств на водные биоресурсы, обеспечения их сохранности, установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению преступления в данной сфере, ГУ МВД России по Волгоградской области проводит оперативно-профилактическую операцию под условным наименованием "Путина". Сотрудники полиции проводят проверки на потребительских рынках, специальные рейды на водных объектах, усилены досмотровые мероприятия на дорогах и постах.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области