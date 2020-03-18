Экономика 18.03.2020 11:48 Новости компаний
0
18.03.2020 11:48 Новости компаний
По итогам 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Волгоградской области достиг 44,5 млрд рублей с ростом на 9%. Кредитный портфель объединенного бизнеса вырос на 14% и составил 54,3 млрд рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в сегменте розничного бизнеса кредитный портфель за отчетный период увеличился на 22%, до 30,6 млрд рублей. Из этой суммы практически равные доли приходятся на кредиты наличными с объемом в 14,1 млрд руб. (рост +20%) и ипотеку – 13,9 млрд руб. (+30). Портфель привлеченных средств населения, включая инвестпродукты, вырос на 27%, до 30,7 млрд рублей.
За год банк выдал населению области 21,5 тыс. кредитов на сумму 15,4 млрд рублей. На фоне общего снижения объема рынка жилищного кредитования в регионе, ВТБ по итогам года продемонстрировал уверенный рост. Сумма выдач ипотечных займов увеличилась на 19%, до 6,3 млрд рублей. Спрос на кредиты наличными остался на уровне 2018 года – около 8 млрд рублей. С целью покупки автомобиля волгоградцы оформили займы на сумму свыше1 млрд рублей.
Корпоративный кредитный портфель ВТБ, сформированный предприятиями среднего и малого бизнеса по итогам 2019 года вырос на 6%, до 23,7 млрд рублей. В его структуре основную часть составляют кредиты компаниям агропромышленного комплекса – 77%. Объем привлеченных средств юридических лиц за год составил 13,7 млрд рублей.
«Мы постоянно совершенствуем уровень обслуживания. Интересы и потребности клиента – один из главных приоритетов ВТБ. Благодаря использованию современных технологий и удобным цифровым сервисам, объемы кредитования и привлечения средств в регионе показывают стабильную динамику. Кроме того, волгоградцы стали проявлять больше интереса к альтернативным способам приумножения сбережений, что в целом сказалось на двукратном росте инвестпортфеля в регионе», — прокомментировал Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.
Реклама
Nemoloko покорило Vegan DJ18.03.2020 10:58
Экономика 18.03.2020 10:58
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей17.03.2020 17:25
Экономика 17.03.2020 17:25
Группа «Открытие» заработала в 2019 году 52,3 млрд рублей чистой прибыли17.03.2020 14:55
Экономика 17.03.2020 14:55
Банк «Открытие» запустил новую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса17.03.2020 09:35
Экономика 17.03.2020 09:35
Невыполнимые рекомендации по профилактике коронавируса "закошмарили" ресторанный бизнес Волгограда16.03.2020 20:18
Экономика 16.03.2020 20:18
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковской карты уже в 100 сельских магазинах Волгоградской области16.03.2020 18:54
Экономика 16.03.2020 18:54
Волгоградские торговые сети не испытывают дефицита продуктов16.03.2020 16:13
Экономика 16.03.2020 16:13
Банк «Открытие»: волгоградцы гораздо сильнее боятся обвала рубля, чем заражения коронавирусом16.03.2020 15:29
Экономика 16.03.2020 15:29
В Волгограде провалилась продажа 1136 пар бракованной обуви15.03.2020 13:47
Экономика 15.03.2020 13:47
В Волгоградской области уже 6000 граждан стали самозанятыми13.03.2020 10:33
Экономика 13.03.2020 10:33
В волгоградских банках не успевают менять «ценники» на валюту12.03.2020 15:03
Экономика 12.03.2020 15:03
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование12.03.2020 13:17
Экономика 12.03.2020 13:17
В Сбербанк Онлайн теперь можно вложить деньги в ПИФы12.03.2020 13:14
Экономика 12.03.2020 13:14
Volkswagen Tiguan: как грамотно инвестировать в автомобиль12.03.2020 09:55
Экономика 12.03.2020 09:55
Волгоградские налоговики дали совет льготникам по имущественным налогам11.03.2020 16:56
Экономика 11.03.2020 16:56
Реклама