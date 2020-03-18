Экономика

Портфель привлеченных средств ВТБ в Волгоградской области превысил 40 млрд рублей

Экономика 18.03.2020 11:48 Новости компаний
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18.03.2020 11:48 Новости компаний


По итогам 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Волгоградской области достиг 44,5 млрд рублей с ростом на 9%. Кредитный портфель объединенного бизнеса вырос на 14% и составил 54,3 млрд рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в сегменте розничного бизнеса кредитный портфель за отчетный период увеличился на 22%, до 30,6 млрд рублей. Из этой суммы практически равные доли приходятся на кредиты наличными с объемом в 14,1 млрд руб. (рост +20%) и ипотеку – 13,9 млрд руб. (+30). Портфель привлеченных средств населения, включая инвестпродукты, вырос на 27%, до 30,7 млрд рублей. 
За год банк выдал населению области 21,5 тыс. кредитов на сумму 15,4 млрд рублей. На фоне общего снижения объема рынка жилищного кредитования в регионе, ВТБ по итогам года продемонстрировал уверенный рост. Сумма выдач ипотечных займов увеличилась на 19%, до 6,3 млрд рублей. Спрос на кредиты наличными остался на уровне 2018 года – около 8 млрд рублей. С целью покупки автомобиля волгоградцы оформили займы на сумму свыше1 млрд рублей.
Корпоративный кредитный портфель ВТБ, сформированный предприятиями среднего и малого бизнеса по итогам 2019 года вырос на 6%, до 23,7 млрд рублей. В его структуре основную часть составляют кредиты компаниям агропромышленного комплекса – 77%. Объем привлеченных средств юридических лиц за год составил 13,7 млрд рублей.
«Мы постоянно совершенствуем уровень обслуживания. Интересы и потребности клиента – один из главных приоритетов ВТБ. Благодаря использованию современных технологий и удобным цифровым сервисам, объемы кредитования и привлечения средств в регионе показывают стабильную динамику. Кроме того, волгоградцы стали проявлять больше интереса к альтернативным способам приумножения сбережений, что в целом сказалось на двукратном росте инвестпортфеля в регионе», — прокомментировал Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.

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