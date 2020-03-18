



Прокуратура вступилась за жительницу Волгограда, которой ГКУ "Центр социальной защиты населения по Ворошиловскому району" отказал в назначении пособия по уходу за ребенком до достижениям им возраста 1,5 лет. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в октябре 2019 года районный суд встал на сторону надзорного ведомства, но соцзащита оспорила решение в апелляционной инстанции. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании незаконным отказа в назначении пособия.

Надзорное ведомство установило, что мать малолетнего ребенка обратилась в центр соцзащиты с заявлением о назначении ей ежемесячного пособия по уходу за ребенком, но ей в этом отказали. Отказ был мотивирован тем, что заявительницей не предоставлена справка с места работы отца ребенка о том, что он не получает данное пособие. Однако фактически мужчина отказался предоставлять справки бывшей супруге, совместно с ребенком не проживал, какой-либо финансовой помощи не оказывал.

Прокуратура в интересах женщины обратилась в суд. Судебное решение вступило в законную силу.



