



О трудностях при возврате билетов на концерты в Волгограде, которые выпадают на даты действия режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщили ИА "Высота 102" читатели. По их словам, компании, занимающиеся продажей билетов, крайне неохотно обсуждают тему возврата билетов, поясняя, что деньги уже потрачены на аренду зала, рекламу, гонорар артистам и прочее. Так, в период с 20-25 марта в Волгограде запланировано сразу несколько концертов с участием отечественных звезд и творческих коллективов. С учетом пандемии и последних высказываний чиновников неудивительно, что некоторые горожане решили не посещать массовые мероприятия. Примечательно, что несмотря на заявления исполнительной власти о приостановке в Волгограде всех спортивных и культурно-массовых мероприятий, продажа билетов на эти концерты продолжается.

"Сегодня в пункте продаже Берибилетик мне отказали в возврате денег за билеты на концерт 24 марта. После того, как я объяснила, что как потребитель имею право отказаться от услуги, тем более, что это делается за несколько дней до даты концерта, они согласились принять заявление, пообещав его рассмотреть", - поделилась своим опытом одна из читательниц. По ее словам, ей сообщили, что она может рассчитывать только на 50% от суммы, потраченной на покупку билетов.

В Берибилетик ИА "Высота 102" сообщили, что принимают заявления о возврате билетов в центральном офисе, а что касается концертов, то они либо состоятся, либо их перенесут - это решат организаторы.

В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области уточнили, что компании по продаже билетов не должны нарушать права потребителей. В случае, если гражданин отказывается от услуги, возвращает билет, то ему должны вернуть его стоимость за минусом фактически понесенных расходов.

Отметим, что после введения в регионе режима повышенной готовности крупные концертные площадки в Волгограде продолжают работать в штатном режиме. Соответствующие объявления для зрителей, к примеру, уже разместили на своих официальных сайтах Волгоградская филармония и НЭТ. Обо всех изменениях в программе учреждения культуры обещают оперативно информировать. Но, судя по объявлениям, коронавирус шоу не помеха. Так, Новый экспериментальный театр все неделю, до 22 марта включительно, играет все спектакли, указанные в афише. "Театр выполняет все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Несколько раз в день проводится влажная уборка, поверхности обрабатываются дезинфицирующими средствами", - говорится в объявлении на сайте театра.



