Телеком

Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей

Телеком 17.03.2020 15:22
0
17.03.2020 15:22


В Wink доступен первый фильм, который специально для онлайн-кинотеатра перевел Денис Колесников (Кураж-Бамбей), — комедия «Сорокалетний девственник». В марте зрителей ожидают еще два фильма в озвучке Кураж-Бамбей: фантастическая картина Стивена Спилберга «Инопланетятин» и безбашенная комедия «Соседи на тропе войны». Напомним, что в январе 2020 года «Ростелеком» и Денис Колесников объявили о старте сотрудничества.
«Сорокалетний девственник» — это комедия про застенчивого Энди Стицера, у которого никогда не было девушки. Он очень одинок, его лучшие друзья — это большая коллекция героев комиксов, компьютерные игры и караоке. Когда коллеги узнают, что Энди девственник, они стараются решить эту проблему любыми возможными способами. Отличный легкий фильм для того, чтобы отдохнуть и поднять себе настроение.
Еще одна комедия, которая появится в Wink в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей, — «Соседи на тропе войны». Сюжет основан на противостоянии супружеской пары с маленьким ребенком с одной стороны и безбашенной студенческой компанией — с другой. Молодежь регулярно закатывает ночами развязные вечеринки с морем алкоголя и громкой музыкой. Семья не планирует сдаваться и всеми способами пытается выселить нежелательных соседей.
Легендарный фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин» — самая добрая и трогательная кинолента о контактах человечества с пришельцами, идеально подойдет для просмотра в кругу семьи. Это история о дружбе мальчика и инопланетянина, которая завоевала четыре премии «Оскар» и больше десяти лет занимала первую строчку рейтинга самых кассовых фильмов в истории американского кинопроката. Самое время пересмотреть классику в новом переводе Кураж-Бамбей.
Денис Колесников также представил в Wink первый выпуск своей авторской программы «Сезон сериалов», где рассказал о главных новостях в мире кинематографа и о том, какие новые сериалы стоит посмотреть.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Телеком
17.03.2020 11:22
Телеком 17.03.2020 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.03.2020 12:57
Телеком 15.03.2020 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.02.2020 14:02
Телеком 29.02.2020 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.02.2020 16:00
Телеком 27.02.2020 16:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.02.2020 13:16
Телеком 27.02.2020 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.02.2020 13:37
Телеком 26.02.2020 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.02.2020 12:51
Телеком 25.02.2020 12:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.02.2020 17:04
Телеком 24.02.2020 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.02.2020 11:07
Телеком 19.02.2020 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.02.2020 13:14
Телеком 17.02.2020 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.02.2020 15:56
Телеком 12.02.2020 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.02.2020 17:27
Телеком 11.02.2020 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.02.2020 14:51
Телеком 06.02.2020 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.02.2020 10:06
Телеком 05.02.2020 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.01.2020 12:32
Телеком 27.01.2020 12:32
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:41
Шоу продолжается: волгоградцы во время коронавируса не могут вернуть билеты на концертыСмотреть фотографии
17:47
Росстат «нарисовал» линию жизни волгоградцамСмотреть фотографии
16:38
Экс-декана волгоградского вуза приговорили к 4 годам колонииСмотреть фотографии
16:02
Волгоградский «Ротор» вышел из игры до 10 апреляСмотреть фотографии
15:43
Дмитрий Медведев отправил волгоградских единороссов на удаленкуСмотреть фотографии
15:22
Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-БамбейСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области любителя «пьяных» заездов посадили на полгодаСмотреть фотографии
14:55
Группа «Открытие» заработала в 2019 году 52,3 млрд рублей чистой прибылиСмотреть фотографии
14:40
До суда один не дожил: в Волгограде подростков обвиняют в массовых кражах и угонахСмотреть фотографии
14:34
Волгоградский Митрополит о коронавирусе: «Молитва очищает человека и все общество»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:33
Российские регионы получат тест-системы на коронавирусСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области карантин действует в 10 школах и одном детском садуСмотреть фотографии
13:49
Убийцы 18-летнего парня около ночного клуба в Волгограде предстанут перед судомСмотреть фотографии
13:21
Волгоградец снова мешает функционерам из «Ротора» купить люксовый автомобильСмотреть фотографии
12:59
Волгоградцы встречают эпидемию коронавируса с открытыми лицамиСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде осудили главу стройфирмы за мошенничество на стройке детсадаСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде извращенца-педофила хотят надолго отправить за решеткуСмотреть фотографии
11:22
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контентСмотреть фотографии
11:21
На встречу волгоградского губернатора с общественниками маски надели двоеСмотреть фотографии
11:16
Губернатор Волгоградской области предложил освободить ветеранов войны от оплаты услуг ЖКХ и капремонтаСмотреть фотографии
11:03
В Волжском нашли подрядчика для строительства детсада, где случился фальстартСмотреть фотографии
11:01
Коммунальщики и спасатели отожгли в пойме реки ЦарицаСмотреть фотографии
10:38
Волгоградскую скорую помощь возглавил новый главный врачСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области проанализируют причины смерти от гриппаСмотреть фотографии
09:34
В Волгоградской области в ДТП пострадали две пассажирки и столбСмотреть фотографии
09:32
Волгоградца задержали за убийство и расчленение приятеляСмотреть фотографии
09:04
Полумиллиардный заказ на строительство плотин в Волгоградской области заблокировали на финишеСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом задержали такси с наркокурьерами из ПодмосковьяСмотреть фотографии
21:30
Россия закрывает границы для иностранцев до 1 маяСмотреть фотографии
20:18
Невыполнимые рекомендации по профилактике коронавируса "закошмарили" ресторанный бизнес ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 