



Наравне с медицинскими масками для профилактики коронавируса можно использовать и строительные. Об этом и других способах предупреждения заболевания в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» рассказали волгоградские медики. На фоне дефицита в аптеках средств защиты совет использовать маску, предназначенную на случай ремонта, не кажется столь уж странным.





«Эффект тот же самый – главное, чтобы маска не пропускала слюну. В этом ее главная защитная функция», - поясняют врачи. Однако стоимость такого изделия заметно дороже, чем в аптеках. К примеру, в магазине «Сатурн» техническая маска с угольным фильтром немецкого производства стоит 127 рублей. По словам сотрудников гимермаркета, еще несколько дней назад ценник был в четыре раза ниже. А вот в «OBI» строительных масок сегодня, как и пару дней назад, нет вовсе – раскупили.





На входе в некоторые аптеки Волгограда висят объявления: «Масок нет!». Зато средства защиты есть у предприимчивых спекулянтов, которые продают их через популярный сайт объявлений по завышенной цене - 25-27 рублей за штуку при среднерозничной в 10 рублей.





На фоне повышенного спроса данных товаров обеспокоенные за своего здоровье граждане стали запасаться даже противогазами. На перекупщиков медицинских масок, как сегодня сообщили федеральные СМИ, пожаловалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в этом вопросе «нужно навести порядок». Спикер верхней платы парламента России добавила, что российские производители медицинских масок перешли на семидневный график работы.





На случай отсутствия медицинских масок специалисты медучреждений советуют вспомнить «дедовский» способ изготовления самодельных повязок из бинтов. «Стирать и утюжить горячим утюгом обязательно каждые 4 часа», - инструктируют медики.





Противостоять вирусам, в том числе COVID-19, поможет и регулярная гигиена полости рта. Во-первых, как поясняют доктора, нужно несколько раз в день чистить зубы. А во-вторых, - использовать жидкости для полоскания. Рекомендацию чаще мыть руки, особенно после улицы, при этом никто не отменял.





По последним данным, в России официально подтвержден диагноз коронавируса у 47 человек. В мире насчитывается около 145 тысяч подтверждённых случаев заболевания.



