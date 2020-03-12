Перевозчик задержанного под Волгоградом 9-миллионного груза стал фигурантом уголовного дела

Расследования 12.03.2020 13:24
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12.03.2020 13:24
Астраханская таможня возбудила уголовное дело в отношении перевозчика незаконно ввозимых в Россию товаров, задержанных на посту ДПС под Волгоградом. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь Астраханской таможни Динара Межитова, дело возбуждено по ч.1 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере), предусматривающей наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
Многотонная фура была задержана в Городищенском районе в результате проверочных мероприятий. Транспортным средством, которое следовало из Киргизии в Москву, управлял житель Казахстана. Фура перевозила детские игрушки, новогодние украшения, спортивную обувь и силиконовые герметики. Груз был задержан на посту ДПС "Ерзовский". Его стоимость, по подсчетам экспертов, составляет более 9 миллионов рублей.
В таможне пояснили, что задержанные товары иностранного производства не были маркированы едиными знаками соответствия техническим регламентам государств-членов Евразийского экономического союза, а документы, подтверждающие законность перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, отсутствовали. Сумма таможенных платежей, подлежащих уплате при таможенном декларировании вышеуказанных товаров, составляет свыше 2 миллионов рублей, что определяет крупный размер уклонения от уплаты таможенных платежей.
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