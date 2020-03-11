Экономика

Олег Савченко: международный транспортный коридор «Север-Юг» даст шанс производителям Волгограда

Экономика 11.03.2020 10:49
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11.03.2020 10:49


В ближайшее время должен заработать комплекс мер для скорейшей и эффективной реализации одного из наиболее заметных экономических проектов России на Каспии. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий документ, содержащий исчерпывающий комплекс шагов по развитию транзитного потенциала Международного транспортного коридора  «Север – Юг» утвержден на уровне правительства страны. Отрадно, что  значимый проект не обойдется и без «волгоградского следа». ООО «Портово-логистическая компания «Каспий», гендиректором которой является Олег Савченко,  намерено инвестировать 15 миллиардов рублей в строительство порта для сортировки контейнерных грузов, идущих по МТК «Север-Юг». 
Информагентство «Высота 102» попросило Олега Савченко прокомментировать сделанные правительством шаги, и рассказать, какие преимущества в связи с реализацией проекта получит Волгоград.
«Комплекс мер, подписанный и оформленный правительством, говорит о конкретизации мер, которые требуются, чтобы появился транспортный коридор между Восточной Азией и Северной Европой - это путь через Каспий, через территорию России, в том числе через Волгоградскую область. Мне поручено заниматься строительством портово-логистического комплекса, поэтому довелось поучаствовать в нескольких совещаниях. Проделана огромная работа, задействованы различные ведомства, министерства, агентства. В комплексе мер прописано масштабное строительство по всей длине транспортного коридора. Это как раз связано с возведением окружной дороги вокруг Волгограда, потому, что у города короткое «транспортное плечо», он находится на пути коридора и это конкурентное преимущество. Поток транспорта, как мы понимаем, будет стремительно расти. И здесь открываются новые возможности для волгоградских производителей в направлении Центральной Азии, которая в ближайшее время может стать геополитическим центром роста экономики. В этом направлении смотрят и европейские компании, их путь в любом случае будет проходить через Волгоградскую область. Это - шанс для новых рынков, перспективы выделения финансирования для строительства инфраструктуры, это - новые возможности», - сказал Олег Савченко.
Международный транспортный коридор «Север-Юг» создан для привлечения транзитных транспортных потоков из Индии,Пакистана, Ирана и других стран Азии на российскую территорию через Каспийское море, в направлении Северной и Западной Европы. Соглашение о международном транспортном коридоре «Север-Юг» было подписано Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге в 2000 году. 

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