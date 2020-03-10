В Волгограде пойму реки Царица заволокло дымом





Клубами дыма заволокло сегодня утром пойму реки Царица в границах между Ворошиловским и Центральным районами Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС, загорелась растительность. Огонь уже потушен.

Напомним, в субботу пойма реки Царица горела на территории, граничащей с Ворошиловским и Дзержинским районами Волгограда.

МЧС предупреждает граждан о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.