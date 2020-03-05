На пост руководителя федерации футбола Волгоградской области двигают «правую руку» губернатора

Спорт 05.03.2020 17:30
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05.03.2020 17:30
Ставший вакантным после отставки Рохуса Шоха пост президента региональной федерации футбола может занять вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. Как стало известно ИА «Высота 102», кандидатуру топ-чиновника поддержали в «Совете муниципальных образований» и в общественном совете при областном комитете спорта. Эти организации уже направили соответствующие обращения в адрес работодателя Евгения Харичкина. В письмах на имя губернатора Волгоградской области общественники указали, что принимают во внимание компетенцию и прекрасные результаты работы Евгения Харичкина во время подготовки и проведения в Волгограде матчей ЧМ -2018. «Считаем необходимым доверить руководство федерации футбола Волгоградской области человеку, имеющему опыт работы, административные и управленческие ресурсы…», - сторонники кандидатуры Евгения Харичкина делают акцент на его способности координировать работу различных ведомств.
Напомним, прежний президент федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох ушел с поста по собственному желанию 28 февраля. Выборы нового руководителя федерации футбола, согласно уставу, должны пройти в течение 30 дней в рамках внеочередной конференции членов общественной организации, в число которых входят ветераны футбола, спортивные функционеры, представители районов Волгоградской области.
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