Экономика 04.03.2020 11:21
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04.03.2020 11:21
Работники рудника Гремячинского ГОКа вышли на пласт сильвинита. К этому дню коллектив компании шел с момента основания предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделе по связям с общественностью компании, благодаря упорству, трудолюбию и профессионализму сотрудников ООО «ЕвроХим-ВолгаКалия» и других предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского ГОКа путь к богатствам месторождения открыт!
Сотрудники Гремячинского ГОКа решили огромную по масштабности и значимости задачу – прошли километры земной толщи, укротили водоносные горизонты, построили сложнейшие подземные сооружения рудника, спустили под землю и наладили работу многотонных проходческих агрегатов. Это великое достижение было бы невозможно без самоотверженного труда проходческого коллектива https://youtu.be/a0m6DH2J27Q . И не только - свой личный вклад в общий результат внес каждый сотрудник предприятия.
В феврале на ГОКе был зафиксирован еще один рекорд - впервые в истории комбината проходчики за отчетный месяц прошли более километра выработок. В среднем шахтеры за сутки преодолевают 30-35 метров, что, учитывая сложные горно-геологические условия Гремячинского месторождения калийных солей, является прекрасным результатом, доказывающим профессионализм, целеустремленность и трудовое упорство коллектива.
Напомним, особенность и сложность проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей состоит в том, что на пути к полезному ископаемому расположены четыре мощных водоносных горизонта. Чтобы создать ледопородное ограждение, препятствующее попаданию подземных вод в три шахтных ствола, вокруг каждого их них пробурено более сорока замораживающих скважин.
Проходчики уже прошли более 25 километров горизонтальных подземных горных выработок, в том числе главных направлений, по которым руда пойдет к стволам для выдачи на поверхность и дальнейшей транспортировки на обогатительную фабрику.
Максимальная глубина подземного комплекса рудника составляет 1147 метров. Сейчас шахтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» осуществляют дальнейшую проходку горизонтальных горных выработок по пласту.
«Мы гордимся нашим предприятием, гордимся делом наших рук и тем, что нам довелось участвовать в реализации проекта, который войдет в историю не только нашего региона, но и России в целом, - отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. – Каждый из нашего коллектива прикладывает все силы к достижению главной цели – запуску Гремячинского горно-обогатительного комбината и выпуску первой продукции. И благодаря достижениям горняков подземного рудника этот день стал намного ближе».
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