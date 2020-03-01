В Волгограде 14-метровая кукла Масленицы сгорела как спичка



















Сожжение 14-метрового чучела Масленицы, похожего на девушку в национальной одежде, в Волгограде стало кульминацией общегородского праздника, посвященного проводам зимы. Как сообщает ИА «Высота 102», посмотреть на старинный обряд в пойму реки Царица, где развернулось действо, пришли сотни горожан. Чучело горело ярко и быстро. Все происходящее волгоградцы фиксировали на камеры смартфонов.

За порядком и безопасностью горожан следили полицейские и пожарные. Сжигание Масленицы прошло эффектно и без происшествий. Кульминации праздника проводов зимы предшествовали народные гуляния. Волгоградцев развлекли на славу. Подробности - в фоторепортаже.



























