Общество

Сбербанк поможет найти работу людям старшего возраста

Общество 28.02.2020 15:37 Новости компаний
0
28.02.2020 15:37 Новости компаний


Сбербанк в партнерстве с Работа.ру реализовал удобный инструмент поиска работы для людей старшего поколения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, поиск ведется среди вакансий сайта Работа.ру, по которым работодатели подтвердили готовность принять соискателя возрастом от 50-ти лет и старше.
Сервис размещён на портале «Активный возраст» — онлайн-журнале от Сбербанка для людей старшего поколения. На данный момент на портале представлено порядка 10 тыс. вакансий от более чем 500 работодателей. 
Помимо поиска работы в сервисе предусмотрен конструктор резюме, с помощью которого в онлайн-режиме можно составить качественное резюме с учётом лучших практик и советов от ведущих HR-специалистов.
Ранее сервис ограниченно пилотировался в Московском регионе, где показал хорошие результаты. Теперь он доступен по всей стране.
Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка: «Среди людей старшего поколения есть огромное количество высококлассных специалистов, которые хотят продолжать работать, занимаясь новыми проектами. Зачастую им сложно найти вакансии или работодателя. Новый сервис от Сбербанка поможет вести поиски работы максимально комфортно и развиваться в выбранном направлении». 
Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру: «Мы видим, что спрос на работников старшего возраста есть и надеемся, что благодаря нашему проекту он возрастет. Например, в 2019 году Работа.ру выделила самые распространенные сферы деятельности, куда готовы брать на работу даже кандидатов в возрасте старше 55 лет. Согласно нашему исследованию, на первом месте оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности — 16,3% из них готовы нанимать сотрудников в предпенсионном возрасте. Второе место заняла сфера ритейла — 14,7%. На третьем — ресторанная (10,7%) и транспортная (10%) отрасли.  Меньше всего готовы рассматривать предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3%), СМИ, издательской деятельности и консалтинге — по 0,4% компаний».
Портал «Активный возраст» – это проект Сбербанка, включающий в себя журнал и полезные сервисы для людей старшего поколения.
Ежедневно в журнале публикуются эксклюзивные материалы от экспертов в области здоровья, права и личных финансов, советы и рекомендации о занятиях спортом и культурных мероприятиях, интересные истории из жизни пенсионеров, а также много другой полезной информации для ведения активного образа жизни.
Кроме того, на портале представлены выгодные продукты и услуги экосистемы Сбербанка для аудитории 50+ (вклады и кредиты, мобильная связь, телемедицина, информация о бонусной программе и многое другое).
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Общество
28.02.2020 17:35
Общество 28.02.2020 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2020 16:03
Общество 28.02.2020 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2020 14:11
Общество 28.02.2020 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2020 11:46
Общество 28.02.2020 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2020 11:29
Общество 28.02.2020 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2020 10:41
Общество 28.02.2020 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2020 10:02
Общество 28.02.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2020 09:46
Общество 28.02.2020 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2020 09:28
Общество 28.02.2020 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2020 08:42
Общество 28.02.2020 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2020 21:03
Общество 27.02.2020 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2020 16:32
Общество 27.02.2020 16:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.02.2020 15:22
Общество 27.02.2020 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2020 14:10
Общество 27.02.2020 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2020 10:38
Общество 27.02.2020 10:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:35
В Волжском ищут подрядчика для стройки детсада, где уже кипит работаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: слово «надзор» при замене прибора учета должно настораживатьСмотреть фотографии
16:13
Провалилась новая попытка продажи недостроенного "Диаманта" в ВолжскомСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области мусор из квартиры "Плюшкина" вывозили грузовикамиСмотреть фотографии
15:37
Сбербанк поможет найти работу людям старшего возрастаСмотреть фотографии
15:34
Волгоградский филиал Россельхозбанка открыл офис продаж в городе ФроловоСмотреть фотографии
14:38
В аптеках Волгоградской области 100 раз завышали цены на лекарстваСмотреть фотографии
14:11
В контактном зоопарке Волгограда звери пахали без продыхаСмотреть фотографии
12:40
В отставку ушел президент Федерации футбола Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области чиновников по суду обязали обеспечить жильем выкинутого из списка сиротуСмотреть фотографии
11:29
Жители аварийных домов в Волгограде стали миллионерамиСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны с цементомСмотреть фотографии
11:21
В Красноармейском районе Волгограда «убийцам тополей» пригрозили штрафомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
На волжском пивоваренном заводе прошли учения по ликвидации условного пожараСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде пропасть около жилого дома закидают пескомСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области на нацпроект «Демография» в 2020 году потратят более 6 миллиардов рублейСмотреть фотографии
10:22
«Пять-ноль»: коллектив Волжского трубного завода встретил полувековой юбилейСмотреть фотографии
10:02
Прожиточный минимум для пенсионеров Волгоградской области в прошлом году снизили почти на 600 рублейСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом в "Фунте Мяса" нашли почти два центнера подозрительной продукцииСмотреть фотографии
09:28
Скандальной дороге в поселке под Волгоградом подкинули щебня после публикации ИА "Высота 102"Смотреть фотографии
09:24
Машины не будет: функционеры из волгоградского клуба «Ротор» хотели въехать в премьер-лигу на «Тойоте Камри»Смотреть фотографии
08:42
В Волгограде владелец коттеджа замаскировал колодец под газоном, чтобы не платить за водуСмотреть фотографии
22:46
В Волгоградской области двое детей провалились под лёд, один погибСмотреть фотографии
21:03
Максим Виторган посоветовал всем приехать в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
В Волгограде кредиторы решились на продажу недостроенной к ЧМ-2018 гостиницыСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде при поддержке УФСБ стартовали соревнования ЮФО по кикбоксингуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
«Ростелеком Контакт-центр» увеличит количество надомных операторовСмотреть фотографии
15:22
Начальник ГУ МЧС по Волгоградской области освобожден от исполнения обязанностейСмотреть фотографии
15:04
Бывший сварщик готов пощадить фирму депутата гордумы ВолгоградаСмотреть фотографии
14:10
Под Волгоградом директора учреждения культуры уволили из-за скрытой судимостиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 