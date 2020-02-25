Интеллектуальная система «Ростелекома» поможет подобрать персонал

Телеком 25.02.2020 12:51
0
25.02.2020 12:51
«Ростелеком» в партнерстве с дочерней компанией «Айкумен ИБС» разработал и внедрил собственную интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR. Одноименное мобильное приложение позволяет работать в системе дистанционно — в любом месте, где есть интернет.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, главная задача проекта — создание эффективного ИТ-решения по автоматизации процессов подбора персонала, как в головной компании, так и в десятках дочерних и зависимых обществ. Всего в группе компаний «Ростелеком» работает около 120 тысяч человек.
Вместе с тем система IQHR может быть адаптирована под требования компаний практически любой отрасли и любого масштаба.
Основные возможности системы IQHR:
• гибкая настройка под существующие бизнес-процессы;
• настраиваемые цепочки согласования заявок и офферов, отслеживание статусов и сроков;
• создание и ведение единой базы кандидатов, в которую импортируются данные из почты и с собственного сайта, с популярных сайтов поиска работы, из социальных сетей и профильных групп;
• учет полной истории взаимодействия с кандидатами, включая отзывы специалистов HR-блока;
• удобный интерфейс коммуникации с кандидатами;
• работа с вакансиями, интеграция с почтой и календарями, аналитика и отчетность;
• гибкие ролевая модель и политики разграничения прав доступа;
• возможность интеграции с корпоративными ИТ-системами.
Старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Галина Рысакова:
«Ранее в группе “Ростелеком” использовалось несколько решений по управлению подбором персонала от разных вендоров. В 2018 году мы пришли к пониманию, что готовы систематизировать накопленный опыт, экспертизу и представления о том, как можно повысить эффективность управления рекрутментом, и в итоге приступили к разработке собственной ATS. Нам удалось создать гибкую, развивающуюся, удобную всем категориям пользователей систему, в которой в настоящее время уже ведется подбор персонала для “Ростелекома” и его дочерних компаний».
Со слов руководителя проекта разработки IQHR блока по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Светланы Родионовой,
разработка способна стать надежным ИТ-помощником для HR-блоков компаний, повышая скорость и эффективность поиска лучших сотрудников.
Реклама
Журналисты Юга России представили на конкурс СМИ «Вместе в цифровое будущее» более 300 работ24.02.2020 17:04
Телеком 24.02.2020 17:04
«Ростелеком» представит решения по биометрии для финансовой сферы19.02.2020 11:07
Телеком 19.02.2020 11:07
Морским судам стала доступна связь в любой точке мирового океана17.02.2020 13:14
Телеком 17.02.2020 13:14
Подписаны соглашения по консолидации 100% долей Tele2 Россия12.02.2020 15:56
Телеком 12.02.2020 15:56
В сети кофеен Coffee Bean запустили оплату по биометрии11.02.2020 17:27
Телеком 11.02.2020 17:27
«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на крайнем северо-востоке Чукотки06.02.2020 14:51
Телеком 06.02.2020 14:51
Традиции «Ростелекома»: «Что? Где? Когда?» в формате видеоконференцсвязи объединяет студентов разных городов05.02.2020 10:06
Телеком 05.02.2020 10:06
День студента: «Ростелеком» дарил сувениры и угощал чаем с пряниками27.01.2020 12:32
Телеком 27.01.2020 12:32
«Ростелеком» провел в волгоградском «Кванториуме» открытое занятие по кибербезопасности23.01.2020 14:33
Телеком 23.01.2020 14:33
МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи21.01.2020 15:24
Телеком 21.01.2020 15:24
Новогодний праздник в волгоградском Кванториуме: празднично и познавательно26.12.2019 14:18
Телеком 26.12.2019 14:18
«Ростелеком» предоставил современные телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции26.12.2019 13:08
Телеком 26.12.2019 13:08
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»23.12.2019 17:04
Телеком 23.12.2019 17:04
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира23.12.2019 13:19
Телеком 23.12.2019 13:19
Акционеры «Ростелекома» проголосовали за размещение дополнительных акций20.12.2019 16:03
Телеком 20.12.2019 16:03
Реклама