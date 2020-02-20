Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%

Экономика 20.02.2020 17:44 Новости компаний
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20.02.2020 17:44 Новости компаний
К праздникам 23 Февраля и 8 Марта Сбербанк предложил клиентам промовклад «Лови весну» со ставкой 5% годовых. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, открыть вклад и внести средства можно с 19 февраля по 14 марта 2020 года включительно. Срок вклада — 5 месяцев.
Валюта вклада — рубль, минимальный размер — 50 тысяч рублей, капитализация процентов — в конце срока, частичное снятие и пополнение не осуществляются, максимальная сумма вклада не ограничена.
Оформить вклад можно в системе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» и устройствах самообслуживания в любом регионе страны.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «Мы предлагаем нашим клиентам встречать весну вместе с нами. Наш новый вклад с повышенной процентной ставкой — это отличная возможность приумножить свои средства и поднять себе настроение в преддверии праздников 23 Февраля и 8 Марта».
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