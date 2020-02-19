В центре Волжского росгвардейцы поймали вандала с бензопилой





Безработный житель Ленинского района Волгоградской области задержан в Волжском в момент самовольного спиливания деревьев у торгового центра. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Росгвардии по Волгоградской области, с сигналом о том, что на прилегающей к торговому центру территории орудует вандал, обратились сотрудники службы безопасности ТЦ.

Патруль Росгвардии прибыл на место происшествия и задержал 33-летнего мужчину, который орудовал бензопилой возле торгового павильона. К тому времени он успел спилить несколько плодовых деревьев. Правонарушитель был передан сотрудникам полиции.



