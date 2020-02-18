Четверых волгоградцев обманули при покупке электронных авиабилетов

Происшествия 18.02.2020 13:46
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18.02.2020 13:46
С начала февраля в подразделения полиции Волгограда поступили четыре заявления граждан с жалобами на обман при покупке электронных билетов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, 17 февраля в отдел полиции Краснооктябрьского района Волгограда обратилась 55-летняя работница одной коммерческой организации. Женщина при покупке интернет-билета на сайте заполнила необходимую форму бронирования, после чего с ее карты были списаны денежные средства в сумме 4,3 тыс. рублей. Однако ни электронной версии билета, ни возврата денег после ее обращения по реквизитам продавца, не произошло.
59-летний пенсионер из Кировского района лишился 26,5 тыс. рублей при попытке приобретения авиабилетов в Будапешт. Мужчина заполнил форму бронирования на одном из выданных поисковых сервисов сайте, но после списания денег так и не дождался билетов.
Жертвой обмана стал также и житель Красноармейского района. Мужчина оплатил на сайте билет для своего родственника, однако тот, прибыв в аэропорт, не смог вылететь по причине отсутствия информации о таком пассажире. В обстоятельствах несанкционированного списания денег разбираются и полицейские Советского района. Почти 14 тыс. рублей были переведены с карты 32-летней волгоградки в счет покупки авиабилетов, которые она не заказывала.
В ГУ МВД по Волгоградской области просят с осторожностью относиться к деятельности неизвестных сайтов, особенно тех, которые привлекают ваше внимание специальными предложениями и низкими ценами. Не переводите деньги на электронные кошельки или счета в зарубежных банках. Позвоните в представительство авиакомпании, чтобы убедиться в том, что ваш рейс существует и билеты на него есть в продаже. Эти простые правила позволят вам сэкономить деньги и сберечь нервы, рекомендуют сотрудники правоохранительных органов.
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