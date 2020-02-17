Общество 17.02.2020 11:20
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17.02.2020 11:20
1,2 млн рублей обязал выплатить суд страховую компанию своей клиентке, ставшей инвалидом из-за онкологии. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе Волгоградского облсуда, в апелляционной инстанции фирма не смогла обжаловать решение суда первой инстанции.
Истица приобретала в компании страховку от несчастных случаев. Однако после того, как ей диагностировали рак и признали инвалидом I группы, ей отказались выплачивать деньги. Женщине пояснили, это несчастье страховым случаем якобы не является.
Судом установлено, что согласно условиям договора, к страховым рискам относится «инвалидность I группы в результате несчастного случая». При этом в договоре отсутствует указание на различие между наступлением инвалидности от несчастного случая и от заболевания, равно как и то, что инвалидность вследствие болезни исключается из числа страховых случаев.
В этой связи суд признал требования истца законными. Решением Ворошиловского районного суда Волгограда со страховой компании в пользу инвалида взыскана сумма страхового возмещения в размере 819 000 рублей, а также штраф за отказ удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке в размере 409 500 рублей.
Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
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