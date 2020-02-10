В Волгограде беременная топ-менеджер «Концессий теплоснабжения» пожаловалась в Трудинспекцию











Заявление в Трудинспекцию с жалобой на руководство ООО «Концессии теплоснабжения» направила первый заместитель директора компании Ольга Латышева. Топ-менеджер коммунального оператора областного центра рассказала о несостоявшейся попытке директора компании ее уволить и о том, как перед декретным отпуском ее экстренно выселяют из собственного кабинета. Самой Ольге Алексеевне предлагают на время ремонта перебраться в пристройку к котельной. Происходящий ужас на работе, по словам Ольги Латышевой, уже отразился на ее здоровье. В январе женщина была вынуждена уйти на больничный в связи с угрозой выкидыша. Между тем, конфликтная ситуация только набирает обороты.





Ольга Латышева переехала в Волгоград весной прошлого года из Нижнего Новгорода. Там в последнее время она занимала высокий пост – директора крупной коммунальной компании. На поступившее предложение о новой работе решиться было нелегко хотя бы из-за дочери, которая учится в 4-м классе. Но Ольга рискнула - предложенные условия работы ее полностью устроили.

Однако осенью в «Концессиях теплоснабжения» неожиданно сменился начальник. С новым руководителем первый замдиректора общий язык не нашла. «Я поняла, что работать больше здесь не смогу и мы сели за стол переговоров. По соглашению сторон я увольняться отказалась, поскольку этот вариант оказался для меня менее выгодным. Была достигнута договоренность проститься со мной через процедуру сокращения. Я сама не первый год работаю руководителем и все понимаю. Думала, сделаем все цивилизованно. Даже представить не могла, каким кошмаром обернется эта ситуация», - рассказывает Ольга.





18 ноября директор компании-концессионера Алексей Карцев подписал приказ о сокращении своего первого заместителя. Ольга намеревалась отработать положенные два месяца и покинуть должность. Однако судьба распорядилась по-иному – она узнала, что ждет ребенка.

В середине декабря Ольга официально известила начальство о своей беременности, и , как следствие, о невозможности ее сокращения. К официальному письму она приложила справку из медучреждения. На поздравления Ольга и не рассчитывала, но и на молчание тоже. Ответной реакции не поступало больше месяца – пауза явно затянулась. На уведомление Алексей Карцев ответил только 27 января.

Содержание письма вызвало у Ольги Латышевой недоумение. «Настоящим сообщаю, что ООО «Панацея-В» отказало в подтверждении факта выдачи и действительности представленных ранее вами медицинских документов, мотивируя свой отказ соблюдением врачебной тайны. (…) Просим вас обеспечить подтверждение медицинском учреждением факта выдачи и действительности медицинских документов», - говорится в письме за подписью Карцева. Проще говоря, от Ольги потребовали предоставить справку (причем за подписью именно главврача), которая подтвердит, что ранее выданная справка о беременности является настоящей. Важный нюанс – такое условие директор компании поставил за два дня до сокращения Латышевой. С задачей получить «справку на справку» Ольга справилась и уже 28 января предоставила ее начальству. Деваться руководству было не куда – приказ о сокращении аннулировали.

Спустя неделю Ольгу Латышеву ждал очередной сюрприз.

6 февраля директор Карцев издал новый приказ – в целях «рационального размещения персонала, обеспечения оптимальных условий труда» провести ремонт нескольких помещений, включая кабинет и приемную первого замдиректора. Целесообразность обновления интерьера ее рабочего места, как признается Ольга, ей абсолютно непонятны.

На фото, предоставленных Латышевой в редакцию, - светлые, уютные благоустроенные комнаты. До ухода в декрет с учетом ежегодного отпуска Ольге остается всего три месяца – но освободить ее кабинет зачем-то понадобилось именно сейчас.





На следующий день директор официальным письмом известил Латышеву о том, что с 11 февраля ее новое рабочее место находится по улице Социалистической,19. Ольга проехала по этому адресу и обнаружила там котельную, принадлежащую «Концессиям теплоснабжения». Кабинет №303, в который предложено перебраться первому заместителю гендиректора, расположен в административном здании-пристройке. В сам кабинет Ольга не попала - он оказался закрыт. Но по виду коридора и лестничной клетки, ей стало очевидно – в ремонте скорее нуждаются эти помещения, а не ее кабинет. Пока не ясно – возникла ли с адресом путаница или это была неудачная шутка. Тем не менее, кабинет Ольги Алексеевны и ее приемную уже освобождают от мебели.





Злоключения беременной Латышевой на истории с ремонтом, увы, не заканчиваются. В конце января директор концессий утвердил новую структуру ООО. Ольга не удивилась, увидев, что ее функционал заметно урезали. Раньше первому замдиректора подчинялись все остальные замы, подведомственные им подразделения, и финансовый директор. Теперь в подчинении у Латышевой осталась только служба внутреннего контроля.

«Много и других странностей – и с отзывом у меня доверенностей, и с запретом сотрудникам компании являться на мои совещания, и с корреспонденцией, которую я перестала получать», - рассказывает топ-менеджер «Концессий теплоснабжения».

В настоящее время Латышева готовит жалобы уполномоченному по правам человека и в администрацию президента России. Ольга, будучи юристом по образованию, полна решимости судиться с работодателем, чтобы признать незаконной новую усеченную структуру управления. По словам Ольги, подобные действия работодателя могут трактоваться как «завуалированное увольнение». Какие шаги нужно предпринять в ближайшее время, женщина четко осознает, но боится только одного – за здоровье своего малыша.

ИА «Высота 102» направляет редакционный запрос в пресс-службу ООО «Концессий теплоснабжения» с просьбой прокомментировать конфликтную ситуацию и озвучить свою официальную позицию. Ответ компании будет опубликован в отдельном материале.











