Магия чисел: в Волгограде соберут рекордное количество участников «Бессмертного полка»





В Волгограде в день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планируется собрать рекордное количество участников «Бессмертного полка». Как сообщает ИА «Высота 102», представители облкомобразования поделились этими планами на заседании комитета областной думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. Так, планируется привлечь к шествию 75 тысяч человек. В прошлом году, напомним, в Волгограде в колоннах «Бессмертного полка» прошли 65 тысяч человек, а всего в регионе - 150 тысяч.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить участникам Великой Отечественной войны по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы.



