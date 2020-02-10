За «шкуру» ответит: волгоградец-сексист стал фигурантом дела за рекламу в соцсети

Общество 10.02.2020 12:04
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10.02.2020 12:04
Волгоградское УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении волгоградца, который распространял рекламу от сообщества «Автошура», занимающегося перетяжками рулевого колеса автомобилей, в социальной сети ВКонтакте. Как сообщили ИА «Высота 102»в антимонопольном органе, текст рекламы в социальной сети содержал следующую информацию: «Профессиональная перетяжка руля вашему авто!», далее следовал телефон и потом фраза «Перетяжка руля Волгоград| АвтоШкура». Рекламный текст сопровождался изображением, разделенным на две половины. На первой половине рекламы было запечатлено распластанное на полу полотно шкуры белого цвета, с имитацией человеческих рук, а также женской головы с открытым ртом. На данном изображении содержится текст: «Я шкура! Натяни меня… НА СВОЙ РУЛЬ». Вторая часть рекламы сопровождается изображением рулевого колеса автомобиля известной марки на черном фоне, логотипа группы «Автошкура», а также текстом: «Перетяжка руля в Волгограде». Несмотря на то, что рассматриваемая рекламная запись была удалена, избежать разбирательству автору рекламы не удалось. На него пожаловались волгоградки, которые посчитали, что данная реклама оскорбляет социальную группу – женщин по признаку пола.
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