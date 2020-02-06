Расследования 06.02.2020 15:56
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06.02.2020 15:56
Ранее судимый за кражи 43-летний житель Волжского вновь идет под суд за хищение чужого имущества из незапертых квартир. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, новые эпизоды преступлений он совершил осенью 2019 года. По версии следствия, мужчина заходил в подъезды и проверял заперты ли двери квартир. Вычислили его по видеозаписи. Установлено, что 19 сентября он зашел в незапертую квартиру в многоквартирном доме по проспекту Ленина в Волжском, где похитил ноутбук.
Аналогичным способом он забрал кошелек из сумки, которая стояла в коридоре еще одной незапертой квартиры. Примечательно, что в это время хозяева жилища находились в дальней комнате и не заметили незваного гостя.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волжскому. Свою вину в совершении краж фигурант дела не признает. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Известно, что и ранее мужчина отбывал наказание за совершение краж из незапертых квартир. Так, в период с 2005 по 2014 год это ему удалось сделать 86 раз.
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