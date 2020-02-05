В Волгограде "Горэколес" задолжал 1,4 миллиона за содержание противопожарных преград

Экономика 05.02.2020 16:06
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05.02.2020 16:06
Муниципальное учреждение "Горэколес" после вмешательства прокуратуры расплатилось за работы по содержанию противопожарных барьеров в волгоградских лесничествах в 2019 году. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков, "Горэколес" задолжал по муниципальным контрактам свыше 1,4 миллиона рублей. Нарушения природоохранного и бюджетного законодательства при реализации региональных и муниципальных заказов в октябре 2019 года выявила природоохранная прокуратура в ходе проверки.
Установлено, что муниципальное учреждение заключило три контракта с субъектами предпринимательской деятельности на оказание услуг по уходу за противопожарными барьерами, минерализованными полосами, содержание лесных дорог противопожарного назначения на территории Тракторозаводского и Ворошиловского участковых лесничеств, городского лесничества Волгограда. Работы были выполнены в срок, акты приема-передачи подписаны.
В адрес "Горэколес" внесено представление, по результатам которого образовавшиеся задолженность погашена в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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