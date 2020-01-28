Волгоградцам пригрозили штрафами за долги по коммуналке

Общество 28.01.2020 09:29
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28.01.2020 09:29
2019 год стал последним, когда можно было закрыть задолженность без начисления пени, а также в рассрочку. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения» и «Концессиях теплоснабжения». Так, с января 2020 года к должникам за услуги ЖКХ по горячей и холодной воде, канализации и отоплению в полном объеме будут применяться штрафные санкции, предусмотренные законом. Ресурсоснабжающие организации уже разослали должникам досудебные уведомления, призывающие погасить задолженность до конца 2019 года, чтобы дело не дошло до судебных разбирательств, сообщили в пресс-службе концессионера. За прошедший год общая задолженность физических лиц перед обеими концессиями превысила полмиллиарда рублей.
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