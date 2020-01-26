«Настоящее кощунство над животными»: появилась петиция с просьбой остановить снос конюшен в «Сосновом бору» в Волгограде





Сегодня в Интернете появилась петиция с просьбой остановить снос конюшен в «Сосновом бору» в Волгограде, где содержится 42 животных, сообщает ИА «Высота 102». Петицию создало ООО «Сосновый бор».

Как говорится в тексте, опубликованном на сайте Change.org , чиновники администрации Дзержинского района Волгограда потребовали снести конюшни в «Сосновом бору» на улице Ангарской. Распоряжение о демонтаже самовольных построек было подписано 17 января. Представители компании «обратились в Арбитражный суд Волгоградской области с просьбой признать документ незаконным. Иск от ООО «Сосновый бор» поступил в волгоградский арбитраж 23 января. Согласно документу, чиновники настаивают на сносе двух конюшен и левады для выгула лошадей.

Так, распоряжением районной администрации предусмотрен демонтаж большой конюшни площадью 956 квадратных метров, ангара с навесом и вагончиком площадью 851 квадратный метр, малой конюшни в 252 квадратных метра площадью, хозблока с манежем (1452 квадратных метра), навесов, металлических ограждений, вагончиков, прямоугольного ограждения длиной 190 метров.

«Сейчас у нас в конюшне находится 42 головы коней. В городе нет возможностей, ни одного помещения, нет и условий для перевозки животных. А у нас есть беременные, больные животные, племенные, голландские, скаковые, арабские. На этом месте мы находимся уже больше 10 лет. Им нужен постоянно корм, уход, и так далее. Мы в ужасе ожидаем развязки событий и просим Вас о помощи, ведь администрация Дзержинского района уже решила – с лица «Соснового бора» конюшня должна исчезнуть», - говорится в петиции.

Демонтаж конюшен, как сообщается, власти планируют начать в понедельник, 27 января. При этом, как утверждают авторы петиции, судьба лошадей никого из тех, кто хочет снести конюшню, не интересует, как и судьба детей, которые занимаются в конном центре.

Отмечается, что у КСК «Золотой подкова» есть законное официальное право на здания и помещения, которые районная администрация требует снести - разрешение выдавала администрация города Волгограда.

«Происходящее в одностороннем порядке со стороны Администрации Дзержинского района города Волгограда настоящее кощунство над животными и правовыми актами. Просим разобраться в данной ситуации, спасти животных и судьбы юных спортсменов, которых просто выгоняют на улицу и лишают будущего», - утверждают авторы обращения.

Фото usadbasb.ru





