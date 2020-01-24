Происшествия

В Волгограде сбежавшего с места ДТП водителя «Мерседеса» посадят на сутки

Происшествия 24.01.2020 15:57
1
24.01.2020 15:57


Водитель «Мерседеса», покинувший место ДТП, сутки проведет в изоляторе временного содержания. Как сообщили ИА «Высота 102» Тракторозаводском районном суде Волгограда, 12 января «Мерседес ML 320» под управлением мужчины совершил столкновение с автомобилем Рено Логан. Но водитель «Мерседеса» уехал с места аварии.  Позднее он пояснил, что сделал это, так как в момент столкновения ударился о стойку автомобиля и, почувствовав себя плохо, поехал в больницу.  При этом он не сообщил врачам, что травма была получена  в результате дорожно-транспортного происшествия.
Постановлением Тракторозаводского районного суда Волгограда мужчина признан виновным в совершении административного  правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Происшествия
24.01.2020 14:57
Происшествия 24.01.2020 14:57
4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.01.2020 10:41
Происшествия 24.01.2020 10:41
2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.01.2020 16:37
Происшествия 23.01.2020 16:37
6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.01.2020 14:21
Происшествия 23.01.2020 14:21
3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.01.2020 12:22
Происшествия 23.01.2020 12:22
6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.01.2020 14:03
Происшествия 22.01.2020 14:03
Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.01.2020 09:13
Происшествия 22.01.2020 09:13
20 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2020 21:45
Происшествия 21.01.2020 21:45
Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2020 14:23
Происшествия 21.01.2020 14:23
2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2020 12:23
Происшествия 21.01.2020 12:23
24 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2020 11:48
Происшествия 21.01.2020 11:48
14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2020 10:39
Происшествия 21.01.2020 10:39
14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2020 09:38
Происшествия 21.01.2020 09:38
Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2020 08:58
Происшествия 21.01.2020 08:58
12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.01.2020 14:45
Происшествия 20.01.2020 14:45
10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:09
А куда коней?: в Волгограде власти решили сравнять с землей конюшни "Соснового бора"Смотреть фотографии
17:42
"Это цинизм!": в Общественной палате России высказались о скандале с квартирой сироты в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Головокружительная карьера: бывший сварщик стал бизнесменом и банкротит фирму волгоградского депутатаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
Новые обыски: волгоградские полицейские «роют землю» в деле о краже труб в Светлоярском районеСмотреть фотографии
16:05
Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка провел лекцию для студентов филиала ВИУ РАНХиГССмотреть фотографии
15:50
Владимир Глазов: в сфере ОМС страховая компания должна быть защитникомСмотреть фотографии
15:30
В Волгоградской области ожидают штормовой ветер с дождем и снегомСмотреть фотографии
14:18
Угон и разбой: в Волгоградской области путешествие обезьяны и львенка обрастает криминальными подробностямиСмотреть фотографии
13:59
«Все нас посылают»: в Волгограде цокольный этаж бывшего общежития топит нечистотами (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:45
В Волгограде в клинику пластической хирургии пришли судебные приставы за телевизорамиСмотреть фотографии
10:44
Волгоград накроет лавина «Снежного шоу» от знаменитого клоуна «Асисяй»Смотреть фотографии
10:41
В Волгограде "КамАЗ" протаранил гаражи, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:26
Поставщик остановок для Волгограда возглавил Совет директоровСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде из зарплаты чиновника вычтут 7 тысяч рублей за плохой контроль за УКСмотреть фотографии
08:18
В Москву по делу Михаила Музраева привезут двух преступников из ВолгоградаСмотреть фотографии
21:54
Львенок маленький, а обезьяна в шоке: волгоградские полицейские передали изъятых у дагестанца животных в надежные рукиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:35
В Волгограде вскрыт очередной факт взятки в образовательном учрежденииСмотреть фотографии
19:45
ДомКлик от Сбербанка запустил сообщество жильцов для каждого дома по всей РоссииСмотреть фотографии
16:37
Львенка и обезьяну нелегально ввезли в Волгоградскую область (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Житель Волгоградской области заплатит 20 тысяч рублей за нежелание идти в армиюСмотреть фотографии
16:09
В Волгоградской области скупщик зерна обвиняется в налоговых махинациях на 48 млн рублейСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде директор школы с заместителем ответят в суде за 11 лет хищений из бюджетаСмотреть фотографии
14:33
"На их совести": в федеральном скандале с квартирой для сироты в Волгограде газовики обвинили чиновниковСмотреть фотографии
14:33
«Ростелеком» провел в волгоградском «Кванториуме» открытое занятие по кибербезопасностиСмотреть фотографии
14:21
В Волжском осужденный за кражу из храма снова обчистил церковный ящикСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области назначили госслужащих, ответственных за бедность и долголетиеСмотреть фотографии
13:15
Сговор администрации Волгограда и похоронного монополиста признал еще один судСмотреть фотографии
12:22
Жительница Волгоградской области попала в кредитное рабство после звонка мошенникаСмотреть фотографии
11:54
Все под контролем: в Волгоградской области масштабно учились тушить и спасатьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Волгоградцы одолевают МФЦ из-за обещанных Путиным детских пособийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 