



Водитель «Мерседеса», покинувший место ДТП, сутки проведет в изоляторе временного содержания. Как сообщили ИА «Высота 102» Тракторозаводском районном суде Волгограда, 12 января «Мерседес ML 320» под управлением мужчины совершил столкновение с автомобилем Рено Логан. Но водитель «Мерседеса» уехал с места аварии. Позднее он пояснил, что сделал это, так как в момент столкновения ударился о стойку автомобиля и, почувствовав себя плохо, поехал в больницу. При этом он не сообщил врачам, что травма была получена в результате дорожно-транспортного происшествия.

Постановлением Тракторозаводского районного суда Волгограда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



