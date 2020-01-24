Происшествия 24.01.2020 15:57
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24.01.2020 15:57
Водитель «Мерседеса», покинувший место ДТП, сутки проведет в изоляторе временного содержания. Как сообщили ИА «Высота 102» Тракторозаводском районном суде Волгограда, 12 января «Мерседес ML 320» под управлением мужчины совершил столкновение с автомобилем Рено Логан. Но водитель «Мерседеса» уехал с места аварии. Позднее он пояснил, что сделал это, так как в момент столкновения ударился о стойку автомобиля и, почувствовав себя плохо, поехал в больницу. При этом он не сообщил врачам, что травма была получена в результате дорожно-транспортного происшествия.
Постановлением Тракторозаводского районного суда Волгограда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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