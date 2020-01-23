



Перед судом в Волгоградской области за неуплату налогов на 48,8 млн рублей предстанет директор фирмы, которая специализируется на закупке сельскохозяйственной продукции. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвиняемому, который находится под домашним арестом, грозит до 6 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый в 4 квартале 2012 года, 1-2 кварталах 2013 года уклонился от уплаты НДС путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке зерна у трех фирм, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. Вину коммерсант не признает.

Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

По сведениям информагентства, фигурантом дела является директор ООО "Заготзерно".



