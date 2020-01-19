Сельских чиновников озадачили привлечением туристов в глубинку Волгоградской области





Конкретных туристических предложений ждут в регионе от местных властей по наиболее интересным объектам глубинки Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы, о повышении привлекательности области говорили на выездном заседании Совета руководителей представительных органов муниципальных образований при регпарламенте. Участие в мероприятии, которое состоялось в Серафимовичском районе, приняли областные, местные «слуги народа», а также чиновники администрации региона.

Областной комитет туризма вызвался помочь сельским чиновникам распространить информацию о турпродуктах через интернет.

В ближайшую пятилетку, как уже не раз звучало на региональном уровне, Волгоградская область намерена увеличить въездной турпоток до двух миллионов человек ежегодно. Наличие двух тысяч памятников истории и культуры, 62 музеев, 12 театров, десятков уникальных природных объектов, по убеждению участников совещания, должно помочь раскрыть туристический потенциал Волгоградской области.

В 2019 году регион посетили примерно 1,2 миллиона туристов. За два года турпоток, согласно официальной статистике, увеличился на 300 тысяч человек.

Фото: меловые горы Клетского района.