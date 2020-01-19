Сельских чиновников озадачили привлечением туристов в глубинку Волгоградской области

Общество 19.01.2020 21:13
5
19.01.2020 21:13
Конкретных туристических предложений ждут в регионе от местных властей по наиболее интересным объектам глубинки Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы, о повышении привлекательности области говорили на выездном заседании Совета руководителей представительных органов муниципальных образований при регпарламенте. Участие в мероприятии, которое состоялось в Серафимовичском районе, приняли областные, местные «слуги народа», а также чиновники администрации региона.
Областной комитет туризма вызвался помочь сельским чиновникам распространить информацию о турпродуктах через интернет.
В ближайшую пятилетку, как уже не раз звучало на региональном уровне, Волгоградская область намерена увеличить въездной турпоток до двух миллионов человек ежегодно. Наличие двух тысяч памятников истории и культуры, 62 музеев, 12 театров, десятков уникальных природных объектов, по убеждению участников совещания, должно помочь раскрыть туристический потенциал Волгоградской области.
В 2019 году регион посетили примерно 1,2 миллиона туристов. За два года турпоток, согласно официальной статистике, увеличился на 300 тысяч человек.
Фото: меловые горы Клетского района.
Реклама
«Дети рождаются не из-за денег»: волгоградцы рассказали, как послание президента повлияло на их планы стать родителями19.01.2020 18:58
«А бабушка еще жива?»: в Волгоградской области 93-летняя ветеран войны осталась без дома19.01.2020 17:18
Помолясь: волгоградцы дружно встали в очередь к крещенской купели на Волге19.01.2020 16:31
В комитете транспорта Волгоградской области рассказали о работе над проектом третьего пускового комплекса моста через Волгу19.01.2020 16:15
В Волжском с площади Строителей «ускакали» все олени19.01.2020 16:12
Десять новеньких черных седанов пополнят гараж администрации Волгоградской области19.01.2020 15:20
Мэра Волжского Игоря Воронина сфотографировали во время крещенского купания19.01.2020 13:55
На улицу в Волгограде снова вышла собака-людоед19.01.2020 11:00
Волгоградцы встретили Крещение в ледяной воде (ФОТОРЕПОРТАЖ)19.01.2020 07:32
УК выставила мэрии Волжского крупный счёт за текущий ремонт жилья18.01.2020 15:12
Крестные ходы и ныряние в прорубь: волгоградская полиция подготовилась к празднованию Крещения18.01.2020 10:07
В Волгограде бывший наркополицейский не смог отсудить у государства всю сумму «гонорара успеха»17.01.2020 19:07
Александр Анащенко рассказал студентам педагогических направлений о том, каким будет учитель будущего17.01.2020 18:53
«Отдыхать, гулять, встречаться»: у губернатора романтический настрой на Центральную набережную Волгограда17.01.2020 12:34
В Волгограде Россельхознадзор не нашел ДНК лососевых в красной икре17.01.2020 09:41
Реклама