Сообщения о минировании школ в Волгограде оказались ложными

Происшествия 17.01.2020 11:47
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17.01.2020 11:47
Правоохранительные органы завершили обследование школ в Волгограде, которые сегодня получили анонимные угрозы о якобы заложенных "бомбах". Об этом ИА "Высота 102" сообщил источник в правоохранительных органах. "Все сообщения оказались ложными", - уточнил собеседник агентства.
Напомним, что сегодня утром три школы - №33, №95 и №102, а также гимназия №5 получили на электронную почту сообщения с угрозами. Сотрудники оперативных служб эвакуировали учеников и персонал, обследовали помещения, в том числе с помощью специально обученных собак. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
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