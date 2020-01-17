Сообщения о минировании школ в Волгограде оказались ложными





Правоохранительные органы завершили обследование школ в Волгограде, которые сегодня получили анонимные угрозы о якобы заложенных "бомбах". Об этом ИА "Высота 102" сообщил источник в правоохранительных органах. "Все сообщения оказались ложными", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, что сегодня утром три школы - №33, №95 и №102, а также гимназия №5 получили на электронную почту сообщения с угрозами. Сотрудники оперативных служб эвакуировали учеников и персонал, обследовали помещения, в том числе с помощью специально обученных собак. Взрывоопасных предметов не обнаружено.



