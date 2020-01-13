



Штрафные санкции наложены на МУП "ВКХ Городского поселения Петров Вал" и руководителя предприятия за длительное отключение холодной воды в многоквартирном доме. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в госжилинспекции по Волгоградской области, предприятие и его директора за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами наказали в общей сложности на 5,5 тысячи рублей.

Нарушения были выявлены прокуратурой района. Установлено, что с 22 по 24 апреля 2019 года в связи с заменой участка водопровода МУП "ВКХ Городского поселения Петров Вал" была прекращена подача холодной воды потребителям в многоквартирном доме № 13 по пр. Пионеров в г. Петров Вал Камышинского района без обеспечения подвоза питьевой воды.

Допустимая продолжительность отключения холодного водоснабжения в населенном пункте, численность населения в котором не превышает 50 тысяч человек, составляет 6 часов.

Доказано, что МУП "ВКХ Городского поселения Петров Вал" при выполнении ремонтных работ на водопроводе превысило нормативный перерыв подачи холодной воды потребителям.



