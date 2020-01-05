Потери 2019 года: с кем волгоградцы простились навсегда





Прошедший 2019 год был тяжелым на потери. Из жизни ушли известные и не очень люди, и по многим плакали не только их родные. Какой след они оставили на этой земле, судить живым…





2 февраля на 73-ом году жизни скончался бывший глава Волгограда Валерий Васильков. Валерий Васильков возглавил Волгоградскую городскую думу в 2012 году, но руководство городским представительным органом было недолгим - немногим чем через год он покинул этот пост. Последнее время он занимался бизнесом.









Известный актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни 21 марта 2019 года в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи №25, куда он был госпитализирован с инфарктом. Обладатель множества премий и наград, наш земляк сыграл во многих фильмах, ставших символами своей эпохи. Зрители помнят его по роли в фильме “Парад планет” сержанта Ивана Пухова "Крокодилыча". Позже были роли в фильмах "Плюмбум, или Опасная игра", "Армавир", "Такси-блюз", "Марьина роща". На счету талантливого актера десятки ролей в кино и на сцене театра. Он снимался не только в России, но много работал и с зарубежными режиссерами из Польши, Бельгии, Франции и Испании.





24 апреля 2019 года на 45-м году жизни скоропостижно скончался Сергей Погорелов - замечательный в прошлом спортсмен, один из лучших в мире игроков своего времени, именитый и титулованный гандболист, заслуженный мастер спорта, обладатель многочисленных международных наград, участник трех Олимпиад, чемпион Игр-2000 в австралийском Сиднее. Наш чемпион играл за один из сильнейших клубов Старого Света – испанский "Сьюдад Реал", вместе с которым выиграл и Кубок обладателей кубков европейских стран. В 1998 году Погорелов официально был признан лучшим гандболистом Европы. Но, как еще в начале 2000-х заявлял Сергей в одном из интервью, "где бы я не жил, в душе я по-прежнему волгоградец и лучше родного города еще не встречал…"





Не дожил до своего 90-летия всего несколько дней Евгений Александрович Кулькин, автор известных романов и повестей, сборников рассказов и стихов, лауреат многих литературных премий. Его сердце остановилось 11 мая 2019 года. Его романы издавались несколько раз многотысячными тиражами: «Смертный грех», «Раздоры», «Родная кровь», «Черная кошка» (по мотивам последнего в свое время был поставлен фильм «Место встречи изменить нельзя»), «Дуга с колокольчиком», «Вдовий сенокос», «Золото ведьмы», "Прощеный век, "Волчий сват", "Знай обо мне все", трилогии «Прощеный век» и «Хазарань», которые хранятся в библиотеке президента Путина и после которых его назвали «последним певцом Дона». Он единственный в мире писатель, создавший трилогии о казачестве.





28 июня в страшной аварии в Еланском районе Волгоградской области погибла экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова и водитель машины из гаража обладминистрации. Она направлялась на встречу с избирателями в статусе помощника депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева. Тяжелые травмы получила 10-летняя внучка погибшей. Вера Хламова являлась депутатом облдумы с 2009 по 2014 годы.





14 августа 2019 года скончался Александр Максимов, бывший депутат Волгоградской облдумы. Александр Валентинович был депутатом Волгоградской областной думы первого созыва, возглавлял постоянную комиссию по социальным вопросам и защите граждан, затем долгие годы работал в администрации региона. В честь 25-летнего юбилея Волгоградской областной думы в позапрошлом году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством П степени». Ему было 55 лет.





В день выборов 8 сентября 2019 года в Волгограде скоропостижно умер кандидат в депутаты Волгоградской облдумы Вадим Чистяков, который баллотировался по партийным спискам от КПРФ. Несколько дней он жаловался на боли в сердце, ехал на автомобиле, успел остановиться около аптеки, где хотел купить лекарство, но не успел. Вадим Чистяков был полковником запаса, его соратники считали, что он принял близко к сердцу все, что происходило на выборах.









Трагически погиб на охоте в ночь с 23 на 24 сентября 2019 года председатель Алексеевского районного суда Олег Карпенко. Ему было 46 лет. Он разбился на квадроцикле. Председателем районного суда Олег Карпенко работал с 2010 года.





15 октября ушел из жизни бывший руководитель департамента потребительского рынка администрации Волгограда Дмитрий Семененко. Ему не исполнилось 45 лет. Последние годы он мужественно боролся с тяжелой болезнью. Дмитрий имел опыт работы телеведущим. Коллеги-журналисты знали его как энергичного, умного, харизматичного и веселого человека.





Глава Иловлинского района Волгоградской области, председатель Иловлинской районной думы Александр Егоров скоропостижно скончался 13 ноября прошлого года. Александру Егорову было 54 года. Он пользовался большим уважением среди казаков, являлся атаманом Иловлинского юрта. Очень любил лошадей - год назад выкупил табун в 60 голов, чтобы заняться возрождением донской породы. Вся его жизнь была в движении. Он и умер во время игры в волейбол из-за оторвавшегося тромба.





10 декабря в ДТП в Воронежской области погиб основатель первой в Волгограде частной клиники «Движение» доктор Олег Соловьев, его супруга Елена, дочь Ирина Пылаева со своим мужем Владом. Погиб также друг семьи Соловьевых, водитель микроавтобуса. Выжил только сын Олега Соловьева Алексей. Накануне трагедии в клинике «Движение» праздновали юбилей Олега Соловьева и семья почти в полном составе направилась на микроавтобусе в Москву, чтобы уехать на отдых. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса, где находилась семья Соловьевых, на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком.





Евгений Коваленко, главный врач ГБУК «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации», скоропостижно ушел из жизни 14 декабря 2019 года после инфаркта. Ему было всего 41 год.



