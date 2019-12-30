В новый год с новым кредитом: в Волгоградской области еще один район берет взаймы

Общество 30.12.2019 14:10
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30.12.2019 14:10
Администрация Новониколавского района оформляет займ в размере 15 миллионов рублей на погашение дефицита бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102», услуги коммерческих банков чиновники оценили в 1,2 миллиона рублей. Кредит администрации района понадобился сроком на 11 месяцев. Район уже брал кредит весной этого года в размере 10 миллионов рублей, а ровно год назад – такую же сумму. Среди районных администраций, которые чаще всего пользуются услугами коммерческих банков, помимо Новониколаевского, можно назвать Жирновский и Клетский районы. Весной этого года займ в размере 4,2 миллионов рублей оформляло даже Заплавнинское сельское поселение Ленинского района.
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