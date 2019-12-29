«Они не улыбаются»: Дети из Донецка побывали в памятных местах Волгограда





Поездка в Волгоград - такой подарок получила группа детей из Донецка в преддверии Нового года. На прогулки, экскурсии и развлекательную программу у ребят были всего сутки, за которые они успели подняться на Мамаев курган, побывать в музее-панораме «Сталинградская битва» и на представлении в цирке.





Как сообщил ИА «Высота 102» один из организаторов поездки, представитель межрегиональной общественной организации «Союз казаков», атаман Анатолий Афромеев, подростки посетили и памятник матросу Михаилу Паникахе - их земляку, уроженцу Донецка. Несмотря на сжатые сроки визита в город-герой, по словам атамана, ребята – а это дети казаков из Донбасса – успели познакомиться с городом, осмотреть достопримечательности, а также побывать в храме Всех Святых на главной высоте России.





«Дети из Донбасса, конечно, разительно отличаются от остальных. Пять лет войны наложили свой отпечаток – они мало улыбаются, тихие, сосредоточенные. Но благодаря таким поездкам, в том числе, я верю, что лед будет таять. Детей очень тепло встретили в Волгограде - я благодарен всем, кто с душой подошел к организации встречи. У школьников остались самые приятные впечатления от города», - рассказал Анатолий Афромеев.

Казак Анатолий Афромеев в 2014 году участвовал в самообороне Крыма. Губернатором региона наряду с другими добровольцами был награжден медалью за защиту полуострова.



