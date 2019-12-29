В Волгограде на железнодорожном вокзале вспомнили жертв теракта 2013 года





Сегодня к железнодорожному вокзалу в Волгограде приносят цветы в знак памяти и скорби о жертвах теракта, случившегося здесь ровно шесть лет назад. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Напомним, 29 декабря 2013 года в здании вокзала прогремел взрыв. Бомба сработала между входными дверями и турникетами – взрывное устройство мощностью не менее 10 килограммов в тротиловом эквиваленте привел в действие террорист-смертник. Погибли 16 человек, в том числе дети, 44 человека получили ранения.





Одним из погибших был полицейский Дмитрий Маковкин, который встал на пути террориста. Позднее он посмертно был награжден Орденом мужества. По последним данным, террористом-смертником был Аскер Самедов. Первоначально рассматривались версии, что подорвалась террористка-смертница, потом подозрение падало на жителя Астрахани. В Волгограде после случившегося шесть лет назад был объявлен траур – с 1 по 3 января, отменены все новогодние мероприятия. После трагедии железнодорожный вокзал был отремонтирован, сейчас сюда невозможно войти, не миновав систему контроля и досмотра.

Случившееся потрясло волгоградцев, которые еще не отошли от теракта 21 октября 2013 года в автобусе в Красноармейском районе Волгограда. Тогда погибли 8 человек, 37 были ранены. Но 29 декабря 2013 года еще никто не знал, что и на следующий день Волгоград содрогнется от нового взрыва в троллейбусе…



