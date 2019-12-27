Общество

В Волгограде еще три дома «приговорили» к сносу

Общество 27.12.2019 08:12
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27.12.2019 08:12


Дзержинский районный суд Волгограда вынес решение о сносе еще трех домов. Решение касается трех одноквартирных домов блокированной застройки по ул. Первомайская 17, 17а и 17б в поселке Гумрак и оно уже вступило в законную силу. Соответствующую информацию, сообщает ИА «Высота 102», опубликовала инспекция госстройнадзора Волгоградской области. Всего в списке многоквартирных домов, признанных самовольными постройками уже по вступившим в законную силу решениям судов, 12 жилых строений в Дзержинском, Советском и Кировском районах Волгограда. Некоторые решения датируются еще 2014, 2015 годами. 
Между тем, на рассмотрении в судах находятся еще 16 исков районных администраций с требованием сноса многоквартирных домов, которые чиновники считают самовольными постройками. Например, буквально в начале декабря  администрация Кировского района направила такой иск с требованием сноса дома №6 в переулке Клубный в Кировском районе. 

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