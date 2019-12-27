В Волгограде еще три дома «приговорили» к сносу

Общество 27.12.2019 08:12
8453 7
27.12.2019 08:12
Дзержинский районный суд Волгограда вынес решение о сносе еще трех домов. Решение касается трех одноквартирных домов блокированной застройки по ул. Первомайская 17, 17а и 17б в поселке Гумрак и оно уже вступило в законную силу. Соответствующую информацию, сообщает ИА «Высота 102», опубликовала инспекция госстройнадзора Волгоградской области. Всего в списке многоквартирных домов, признанных самовольными постройками уже по вступившим в законную силу решениям судов, 12 жилых строений в Дзержинском, Советском и Кировском районах Волгограда. Некоторые решения датируются еще 2014, 2015 годами.
Между тем, на рассмотрении в судах находятся еще 16 исков районных администраций с требованием сноса многоквартирных домов, которые чиновники считают самовольными постройками. Например, буквально в начале декабря администрация Кировского района направила такой иск с требованием сноса дома №6 в переулке Клубный в Кировском районе.
Реклама
В новогоднюю ночь в Волгограде устроят золотые и серебряные фейерверки27.12.2019 11:35
Роскомнадзор опубликовал ТОП-10 самых популярных у интернет-пиратов российских фильмов в 2019 году27.12.2019 11:23
Перенесли на весну: в Волгоградской области горе-строителям «кривого» ФАПа дали третий шанс27.12.2019 11:04
На сквер у храма в центре Волгограда "подбросили" еще миллионов27.12.2019 09:54
Волгоградцы спасли собаку-«космонавта»26.12.2019 16:34
На Спартановке открыли новогоднюю елку26.12.2019 15:31
«Умный» детский сад с применением технологий Сбербанка заработал в Самаре26.12.2019 15:11
На Волжской ГЭС – новый директор26.12.2019 13:44
Депутаты и полицейские хотят «выкурить» волгоградцев из-под земли26.12.2019 12:21
Жителям аварийного дома в Волгограде после публикации на «Высоте 102» подарили новогоднее чудо26.12.2019 11:47
«Выздоравливайте побыстрее!»: компания РИТЭК подняла настроение маленьким пациентам Волгоградской детской больницы накануне Нового года26.12.2019 09:52
Волжские полицейские готовы заплатить 200 тысяч рублей за «Алексея Рудольфовича»26.12.2019 09:51
В Волгоградской области пособие одиноким малоимущим увеличили на 6 рублей26.12.2019 09:32
В Волгограде вспомнили погибших в Афганистане25.12.2019 17:51
Волжский хочет выглядеть в пять раз старше25.12.2019 16:27
Реклама