В массовой аварии в центре Волгограда пострадали три человека (ВИДЕО)











Четыре автомобиля столкнулись в Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина, пострадали три человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, аварию спровоцировал 40-летний водитель "маршрутки", который двигался по проспекту в сторону улицы Комсомольская. Он не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на припаркованную автомашину "Lexus RX-330". От удара иномарка врезалась в стоящую впереди автомашину "Hyundai Solaris" из Краснодарского края, которая совершила наезд на автомобиль "Ford Focus " под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП пострадали пассажиры автомашины "Луидор": 33-летняя, 49-летняя женщины и 22-летний молодой человек. Они доставлены в больницу.



