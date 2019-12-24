Политика 24.12.2019 10:34
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24.12.2019 10:34
Безальтернативные выборы спикера Волгоградской гордумы провели только что депутаты. Как сообщает ИА "Высота 102", в бюллетенях для тайного голосования было только одно имя - Владлена Колесникова. Он и стал новым председателем. Кандидатуру Колесникова внесла фракция партии "Единая Россия". За него проголосовали 30 из 31 депутата, присутствовавшего в зале.
Согласно Устава города, право предлагать персоналии имеют все депутаты, включая самовыдвиженцев. Ни коммунисты, ни справороссы, ни либерал-демократы такой возможностью воспользоваться не захотели.
Сейчас народным избранникам предстоит выбрать двоих заместителей председателя. Эти должности займут Андрей Гимбатов (первый зам), который председательствует сегодня на заседании, и Дмитрий Дильман. Представитель "СР" Сергей Шилин скромно выдвинул свою кандидатуру на место заместителя спикера. Его в итоге поддержали один человек - видимо, он сам. Депутат Илья Кравченко озвучил еще одного претендента - своего коллегу по КПРФ Андрея Анненко. Ему симпатии выразили двое нардепов.
За таинством голосования наблюдали глава Волгограда Виталий Лихачев и вице-губернатор Геннадий Шевцов. Избранный спикер гордумы поблагодарил коллег за доверие и выразил намерение и дальше трудиться на благо народа.
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