



ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) сообщает о том, что 18 декабря 2019 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором было принято решение увеличить уставный капитал компании за счет размещения дополнительных акций. Дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО «Ростелеком» является частью комплексной сделки по консолидации 100% долей Tele2 Россия*.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО «Ростелеком» осуществляется посредством закрытой подписки в пользу Банка ВТБ (ПАО). Цена размещения акций, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 93,21 рубля за одну обыкновенную акцию. Количество дополнительно размещаемых акций не превысит 1,2 млрд штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права).





*В соответствии с указом Президента РФ №480 от 3 октября 2019 года и протоколом №6 решения совета директоров ПАО «Ростелеком» от 13 ноября 2019 года.



