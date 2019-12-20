Новый план: государство предлагает способ копить на пенсию добровольно













Законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП), как способ самостоятельно накопить на достойную старость, опубликован для общественного обсуждения. Если его первый вариант под названием "Индивидуальный пенсионный капитал" предполагал, что граждане будут подписаны на отчисления автоматически, то второй подразумевает полностью добровольное участие. В итоге, гарантированный пенсионный план, после рассмотрения правительством, утверждения в Госдуме, Совете федерации и президентом, намерены запустить в 2021 году.

Что же должен планировать для достойного выхода на пенсию россиянин, попытался разобраться с экспертом - гендиректором "ВТБ Пенсионный фонд" Ларисой Горчаковской, журналист ИА «Высота 102».

На сегодняшний день работодатель перечисляет на страховую пенсию 22% от фонда оплаты труда. При этом те, кто работал в период 2002-2013 года, имеют и накопительную пенсию, отчисления на которую (прим.: 6% от ФОТ), перестали поступать с 2014 года. «У каждого, кто официально работал в этот период, пенсионные накопления могут составлять десятки и даже сотни тысяч рублей. Находятся они или в Пенсионном фонде России, или в негосударственных пенсионных фондах. Как раз этими деньгами человек может управлять с целью получения инвестиционного дохода. Кстати, с 2014 года эти средства увеличиваются только за счет инвестдохода, который начисляет выбранный клиентом фонд», - поясняет Лариса Горчаковская.

По сути, ГПП – это замена накопительной системы, в которую работодатели с 2014 года перестали отчислять средства. По словам Ларисы Горчаковской, концепция законопроекта о ГПП предоставляет гражданам возможность добровольно формировать накопления в негосударственных пенсионных фондах под гарантии государства в лице АСВ и использовать дополнительные налоговые льготы по НДФЛ, не имеющие верхнего предела по сумме взноса. При этом основными принципами концепции будут добровольность участия, новый вид налогового вычета и возможность досрочного использования накопленных средств. Концепция учитывает возможность предоставления на ежемесячной основе налогового вычета в размере 13% от суммы взносов, не превышающей 6% заработной платы.

«Несомненными плюсами ГПП будут государственная гарантия сохранности взносов, доходность как от инвестирования, так и от налоговых вычетов, наследование и возможность смены фонда без потерь инвестиционного дохода», - считает Лариса Горчаковская. Кроме того, проектом предусмотрено несколько вариантов выплаты пенсии, включая срочную выплату (выплата в течение 15 лет с продлением и наследованием остатков на счете).

Если говорить о выгодах для негосударственных пенсионных фондов, то внедрение ГПП позволит перезапустить пенсионную систему, направив в нее добровольные взносы участников. «Мы получаем комиссию за качественное управление доверенными нам средствами. Наша стратегия предполагает в первую очередь клиентоориентированный подход. Мы не просто сохраняем пенсионные накопления, но и увеличиваем их. Инвестиционная политика НПФ ВТБ гарантирует сохранность средств граждан и позволяет начислять доходность даже во время нестабильности финансового рынка. Так, средняя доходность пенсионных накоплений в течение 10 лет составляет 7,86% в год, а пенсионных резервов – 7,28%», - такую статистику приводят в НПФ ВТБ.

И самый важный вопрос: кто станет клиентами ГПП, и будет ли система популярной среди населения. По прогнозам НПФ ВТБ, при внедрении проекта в существующем виде, он будет популярным у граждан с ежемесячным доходом выше среднего - от 50 000 рублей. Расчеты показывают, что при регулярных взносах в размере 6% от заработной платы, гражданин в возрасте 40 лет, получающий ежемесячно 50 000 рублей, сможет обеспечить себе пенсию в размере 40% от утраченного заработка.

Лариса Горчаковская считает, что это - простой продукт, который позволяет гражданину самостоятельно копить на пенсию, прежде всего ориентируясь на свои собственные возможности: «То есть сегодня это может быть тысяча рублей в месяц, завтра, если все хорошо - 10 тысяч, 100 тысяч. Эти деньги поступают в пенсионный фонд, он их инвестирует и ежегодно начисляет доход. И, чем раньше человек начинает формировать свою будущую пенсию, тем больше будет его пенсионный капитал или та самая подушка безопасности после оконания активной трудовой деятельности»

По мнению эксперта, основных критериев успеха проекта три: стабильность, доверие граждан и поддержка государства.

«Мы считаем, что появление новых продуктов – позитивный тренд для пенсионной отрасли. Предложенная программа должна быть интересна клиентам, так как имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с существовавшими ранее программами», - отмечает Лариса Горчаковская.











