В Волгограде зачищают берег Волги от наследия прошлого века

Общество 19.12.2019 17:16
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19.12.2019 17:16
В Краснооктябрьском районе Волгограда более тридцати объектов, которые чиновники посчитали самовольными постройками, будут снесены в ближайшее время. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, подписано соответствующее распоряжение. В перечень имущества, которое пойдет под снос, в основном металлические гаражи, киоски-сторожки и даже металлические лодки, которые обосновались на берегу Волги еще со времен Советского Союза. Порядок сноса все тот же – если собственники не объявятся, рабочие муниципального предприятия демонтируют объект.
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