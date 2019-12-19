Быстро и просто: в Волгограде «самозанятым» объяснили преимущества нового налогового режима





С 1 января 2020 года в Волгоградской области стартует новый специальный налоговый режим для "самозанятых" граждан - налог на профессиональный доход. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, перейти на данный налоговый режим смогут физические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют реализацию собственных товаров (работ, услуг, имущественных прав) без наемных работников и зарабатывают не более 2,4 миллиона в год.

Граждане, которые перейдут на режим для "самозанятых" смогут уплачивать налоги с доходов от самостоятельной деятельности по ставке 4% при расчете с физическими лицами или 6% при расчете с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Регистрация в качестве "самозанятого" не требует посещения налогового органа. Для этого необходимо воспользоваться мобильным приложением "Мой налог", которое обеспечивает взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами. В нем можно формировать и отправлять чек клиенту, следить за начислением налогов.

В УФНС отмечают, что тех, кто перейдет на новый режим с 2020 года, ждут такие преимущества, как освобождение от подачи налоговой отчетности, применения контрольно-кассовой кассы и уплаты страховых взносов.

В качестве самозанятого также может зарегистрироваться человек, который работает по трудовому договору, и платить налог на профессиональный доход со своих дополнительных доходов (например, от сдачи в аренду имущества, от выполнения каких-либо работ и т.д.).

Основной задачей введения нового специального налогового режима, отмечают в ведомстве, является не дополнительный сбор налогов в бюджет, а создание удобства для граждан, которые смогут легально вести бизнес и получать доход от подработок на абсолютно законных основаниях.



