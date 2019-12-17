Волгоградская облдума докупает центнеры зефира и мармелада

Общество 17.12.2019 17:30
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17.12.2019 17:30
Аппарат Волгоградской областной думы объявил еще один электронный аукцион на поставку кондитерских изделий для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом, в том числе с участием дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, общественных объединений. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение опубликовано на сайте госзаказов. На закупку сладостей выделено около 900 тысяч рублей. На эту сумму планируется приобрести 120 килограммов зефира, 30 килограммов глазированных конфет и столько же – вафельных, а также 870 наборов конфет, мармелада и шоколада. Ранее аппарат областной думы приобрел 2500 конфетных наборов для таких же целей за 505 тысяч рублей.
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